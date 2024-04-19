MediaMarkt, yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesinde İstanbul Metropol AVM’de bulunan mağazasındaki GameZone alanını çocukların geleneksel oyunları oynayabileceği özel bir alana dönüştürüyor. Oyun alanı 20 Nisan’dan itibaren 4 gün boyunca çocuklara, misket, beştaş, seksek, XOX, topaç gibi geleneksel oyunları oynama fırsatı sunacak.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bıraktı. Çocukların arkadaşlarıyla fiziksel etkileşim ve iletişim kurabilecekleri oyun olanakları ve sosyal temas alanları da azalıyor. Avrupa’nın önde gelen teknoloji perakendecilerinden MediaMarkt, çocukların kısa bir süre teknolojiye ara vermelerine ve geleneksel oyun deneyimi yaşamalarına öncülük ederek, Metropol AVM’deki mağazasındaki GameZone alanını, çocukların geleneksel oyunları oynayabileceği özel bir alana dönüştürüyor.

20-23 Nisan tarihleri arasında, İstanbul Metropol AVM’de bulunan mağazasının GameZone alanında bulunan teknolojik ürünleri kaldırarak bu alanı çocukların geleneksel oyunları oynayabilecekleri özgün bir oyun alanına dönüştüren marka, dört gün boyunca çocuklara misket, beştaş, seksek, XOX, topaç gibi nostaljik sokak oyunlarını oynama fırsatı sağlarken, onların geleneksel oyun kültürünü öğrenmelerini de amaçlıyor.