30 yılı aşkın tecrübesiyle türkiye’nin sağlık grubu medicana, tiflis’te medicana temsilcilik ofisi’ni hizmete açtı. Gürcistan halkına hizmet verecek olan tiflis temsilcilik ofisi’nde hastalar medicana hakkında bilgi, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri alabilecekler.

uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan medicana sağlık grubu, sağlık turizmine de katkı sunmaya devam ediyor. Kurulduğu 1992 yılından bu yana yaklaşık 12 bin çalışanı ile hastalarına modern tıbbın son imkânlarını sunan medicana sağlık grubu, gürcistan’ın başkenti tiflis’te medicana temsilcilik ofisi’ni hizmete açtı. Gürcistan halkına hizmet verecek olan temsilcilik ofisi, tiflis’in en popüler caddesi ilia chavchavadze’de türk elçiliğine 200 metre mesafede yer alıyor. Türkiye’de tedavi olmak isteyen hastalar bu ofise gelerek tedavi yöntemleri hakkında bilgi alabilecek, sağlık ofisi çalışanları tarafından tedavinin mümkün olabileceği medicana hastanelerine yönlendirilebilecekler.

medicana temsilcilik ofisi’nin tiflis pullman hotel’de gerçekleşen açılış törenine; türkiye gürcistan büyükelçiliği müsteşarı kazım kartal, medicana sağlık grubu yönetim kurulu üyesi berk bozkurt, medicana tıbbi direktörü dr. Necip kozalı, medicana hekimleri, gürcistan sağlık sektörünün önde gelen temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Açılışta; medicana hekimlerinden prof. Dr. Koray topgül, doç. Dr. Atilla yılmaz, doç. Dr. Kerim güzel, uzm. Dr. Gökhan yılmazer, doç. Dr. Nesrettin fatih turgut, prof. Dr. Ilhan sezgin ve doç. Dr. Osman kara, tıbbi branşlarda sunumlarını gerçekleştirdiler.

“gürcistan ile sağlık turizmi ilişkilerimizin güçleneceğine inanıyoruz”

medicana sağlık grubu tıbbi direktörü dr. Necip kozalı, tiflis’te olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“medicana sağlık grubu olarak temsilcilik ofisimiz ile gürcistan halkının sağlık hizmetlerimize erişimini kolaylaştırıyoruz. Gürcistan’dan her yıl 2 milyondan fazla kişi, sağlık hizmeti almak için türkiye’ye geliyor. Tiflis temsilcilik ofisimiz; türkiye’de tedavi olmak isteyen gürcistan halkına hizmet sunacak, 30 yılı aşkın medicana tecrübesini onlarla buluşturacak. Hastalar, bu ofise gelerek tedavi yöntemleri ve medicana hizmetleri hakkında bilgi alabilecekler. Ofisimizin, komşumuz gürcistan ile sağlık turizmine yönelik ilişkilerimizi güçlendirmesini hedefliyoruz. Tiflis temsilcilik ofisi’mizin sağlık turizmine önemli katkılar yapacağına inanıyor, hem ülkemize hem gürcistan’a hayırlı olması diliyorum.”