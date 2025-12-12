Ressam Akın Ekici’nin yaşamı, sanatsal üretimleri ve birikimini farklı perspektiflerle ele alan; yazar Meltem Kurtulan’ın kaleme aldığı "Renklerini Duydunuz mu?" kitabının imza günü ve söyleşisi, DenizBank’ın kültür sanat mekânı Galeri Deniz’de gerçekleşti.

Ressam Akın Ekici’nin "Renklerini Duydunuz mu?" kitabının imza günü Galeri Deniz’de gerçekleşti. İş ve kültür-sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte Akın Ekici, kitabın ortaya çıkış hikayesi ve resim sanatının yaşamındaki dönüştürücü etkisini katılımcılarla paylaştı.

DenizBank Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Başmüşaviri Akın Ekici, imza gününde yaptığı konuşmada, "DenizBank uzun yıllardır kültür sanatın farklı disiplinlerini herkes için erişilebilir hale gelmesi vizyonuyla destekleyen, Galeri Deniz bünyesinde de gençler başta olmak üzere pek çok sanatçıya ev sahipliği yapan bir kurum. "Renklerini Duydunuz mu?" kitabını, Hukuk Başmüşavirliği görevini yürüttüğüm bu çatı altında sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyorum. Hukukun da sanatın da özünde topluma hizmet etme, insan yaşamına değer katma anlayışı bulunuyor. Meltem Kurtulan’ın kaleminden şekillenen bu çalışma da benim sanatçı ve hukukçu kimliğimin kesiştiği noktaları görünür kılıyor. Kitabımızın, özellikle resim sanatına ilgi duyan yetenekli gençlerimize ilham vermesini diliyorum".

Yazar Meltem Kurtulan, imza töreninde şöyle konuştu: "Sanatın bütün dallarında olduğu gibi resimde de dünya insanlarına bir sesleniş var. Ressam Akın Ekici de renkleriyle oluşturduğu büyülü bir dille izleyicisine mesajlar veriyor. Bunu fark ettiğim an kitabın ismini koydum. "Renklerini Duydunuz mu?" aynı zamanda Ressam Akın Ekici’nin sanat yolculuğunu ve hukukçu kimliğinin sanatını nasıl şekillendirdiğini irdeleyen bir kitap. Bu yönüyle bu alanda yazılmış tüm kitaplardan ayrılıyor. Onun gibi hukukçu biri olarak bende oluşturduğu etkiyi yorumlarken, resme ilgi duyan herkesin dikkatini, muhakemeyle şekillenen bir ifade biçimini görmeye, duymaya, sevmeye davet ediyorum."