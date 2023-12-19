Bu yıl 5’incisi düzenlenen SECRET CV “İK’nın Yıldızları Ödülleri”nde markasıyla sektörde başarılı işlere imza atan kurumlar ödüllendirildi. Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu “İK’nın Yıldızları” kategorisinde 3 ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin 2. yüzyılında sektöre yeni bir bakış açısı getiren, çalışanlarına ve adaylara verdiği değer ile başarılarını pekiştiren firmaların seçildiği SECRET CV ‘İK’nın Yıldızları Ödülleri’nin beşincisi geçtiğimiz gün yapıldı. Bu yıl Humanization of HR temasıyla düzenlenen SECRET CV ödül töreninde 2023 yılının sektörde başarılı işlere imza atan kurumları ödüllendirildi.

‘İK’nın Yıldızları’ ve ‘Özel Kategoriler’ olmak üzere 2 farklı kategoride değerlendirme yapılan törende Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu 3 ödüle layık görüldü. “İK’nın Yıldızları” kategorisinde Özel İstanbul Medipol Hastanesi, Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu adına 3 ödül alan Medipol İnsan Kaynakları Sağlık Grubu Koordinatörü Serkan Aydemir, “Yenilikçi iş gücü modellerimizle ve güçlü alt yapımızla her geçen gün başarılarımızın üzerine ekleyerek ilerliyoruz. Sağlık sektörünün gelişimine katkı verecek projeleri tüm hızıyla hayata geçiriyoruz. Geleceğin sağlık sektörüne ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Aile olmanın ve aynı yolda emin adımlarla yürümenin haklı gururunu yaşıyoruz” diyerek mutluluğunu paylaştı.