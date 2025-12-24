Türkiye'nin en genç, Bursa'nın ilk ve tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi, kuruluşunun üzerinden 4 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen yükseköğretim sisteminde önemli bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 208 devlet ve vakıf üniversitesini kapsayan 2025 Üniversite Genel İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda Mudanya Üniversitesi'nin elde ettiği başarı da bunu gösteriyor.

Rapora göre Mudanya Üniversitesi, Normal Öğrenim Süresi İçinde Eğitimi Tamamlama Oranı sıralamasında 1., Ders İşleyişinden Memnuniyet Yüzdesi sıralamasında 2., Öğretim Üyelerinden Memnuniyet Yüzdesi sıralamasında 6., Üniversite-Sanayi İş Birliği Yüksek Olan Kurumlar sıralamasında da 7. Olarak büyük bir başarıya imza attı.

'Doğru bir vizyonla ilerliyoruz'

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Yükseköğretim Kurulu'nun 2025 Üniversite Genel İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda elde edilen bu sonuçların, Mudanya Üniversitesi'nin doğru bir vizyonla ve güçlü bir akademik anlayışla ilerlediğinin somut göstergesi olduğunu dile getirerek, 'Öğrencilerimizin eğitim sürecini zamanında tamamlaması, ders işleyişi ve öğretim üyelerimizden duyulan yüksek memnuniyet; öğrenci odaklı, nitelikli ve çağdaş eğitim anlayışımızın bir yansımasıdır. Üniversite-sanayi iş birliği alanında üst sıralarda yer almamız ise Mudanya Üniversitesi'nin sadece akademik değil, aynı zamanda üretime ve topluma değer katan bir üniversite olma hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü göstermektedir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mudanya Üniversitesi olarak, genç yaşımıza rağmen Türkiye yükseköğretiminde kalıcı ve güçlü bir yer edinme yolunda aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.