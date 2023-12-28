Kocaeli’de İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy adına anma töreni düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı programa katılan Mehmet Akif’in torunu Selma Argon, "Burada dedemi anlatmaya çalışsam günler yetmez. O benim değil hepimizin dedesi. Mehmet Akif’i anlamak için Safahat’ı okumak lazım. Özellikle gençlere sesleniyorum. Lütfen her şey elinizin altında. Safahat’ı çok iyi öğreneceksiniz ki geçmişimizi iyi anlayacaksınız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 87. yıldönümünde "Hilal Aşığı Mehmet Akif Ersoy" konulu özel bir programla andı. Program Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa katılan konukları, Kongre Merkezi Fuayesinde Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinden oluşan bir sergi karşıladı. Sergide Akif’in şiirlerinin yanı sıra büyük şairin yaşantısından kesitlerin yer aldığı fotoğraflar yer aldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuklar arasında bulunan bir grup genç son dönemde farkındalıklara dikkat çekmek amacıyla uygulanan flash mob etkinliği başlattı. Salonda ve konuklar arasında dağınık bir şekilde oturan gençler, İstiklal Marşının okunmasının ardından yerlerine oturmadı ve İstiklal Marşının geriye kalan 8 kıtasının dizelerini seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlik konukların alkışlarıyla karşılandı. Flash mob etkinliği Akademi Lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca yine Kılavuz Gençlik öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitler anısına hazırlanan video gösterimi izlettirildi.

Mehmet Akif’in torunu: "Burada dedemi anlatmaya çalışsam günler yetmez"

Anma gecesine katılan Mehmet Akif’in torunu Selma Argon, "Akif dostları hoş geldiniz. Burada dedemi anlatmaya çalışsam günler yetmez. O benim değil hepimizin dedesi. Mehmet Akif’i anlamak için Safahat’ı okumak lazım. Özellikle gençlere sesleniyorum. Lütfen her şey elinizin altında. Safahat’ı çok iyi öğreneceksiniz ki geçmişimizi iyi anlayacaksınız. O dönemin insanlarını iyi anlamak lazım. Akif çok yönlü bir insan. O ve onun gibi tüm vatanseverler vatan savunması için hep çok çalışmışlar. Dedem de vatan için Mustafa Kemal’in yanına koşmuş, vatanının yanında olmuş" dedi.

Büyükakın: "Bu devlet ilelebet payidar olduğu müddetçe atalarımıza borcumuzu ödemiş olacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise gençlere seslendi. Gençlere, "Akif, Asım’ın neslinden ne anlamaya çalışıyor bunu çok iyi öğrenmelisiniz. Bu neslin asla vatanı çiğnetmemek için neler yaptığını göreceksiniz. İşte o zaman Akif dedemize borcumuzu bir nebze olsun ödemiş oluruz" diyen Başkan Büyükakın, "Bu devlet ilelebet payidar olduğu müddetçe atalarımıza borcumuzu ödemiş olacağız. Bu vesileyle bu memleket için canlarını, hayatlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ecdadımızı şükranla, rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sinema ve tiyatro oyuncu Ahmet Yenilmez’in İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan tek kişilik oyunu "Korkma" sahnelendi. Sanatçının başarısı izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkan Büyükakın da sahneye gelerek, başarısı ve anlamlı geceye katılım için sanatçı Ahmet Yenilmez’e çiçek takdim etti.