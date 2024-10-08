Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan Mimarlar Odası’na ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, 1-7 Ekim Dünya Mimarlar Günü nedeniyle dün Mimarlar Odası Keşan Temsilciliği’ni ziyaret ederek, tasarımlarıyla şehrimize değer kazandıran mimarlarımızın Mimarlar Günü'nü kutladı.

Özcan, “Yaşam alanlarımızı güzelleştiren tüm mimarlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, yaratıcılıkla dolu nice projeler diliyoruz. Gelecekte de iş birliğimizin devam ederek Keşan'ı hep birlikte güzelleştireceğimize inanıyoruz.”dedi.