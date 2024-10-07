Mehmet Sadık Vefa, düzenlendiği basın toplantısı ile Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Mehmet Sadık Vefa, yaptığı basın toplantısı ile Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu. Tek aday olarak seçime girecek olan Vefa, yapılan toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk hedeflerinin dünyada motosiklet alanında Türk bayrağını temsil etmek olduğundan bahseden Mehmet Sadık Vefa, “Yapılacak başkanlık seçiminde teveccüh ile aday gösterildim. Huzur içerisinde bir toplum içerisinde olduğum bir başkan vekilli dönemi geçirdim. Türkiye Motosiklet Federasyonu, 5 Mayıs 2004 tarihinde kuruldu. O zamandan beri başkanlık yapanlara teşekkür ediyorum. Dünyada önemli 5 organizasyondan birisi olan motokros etkinliğini devam ettireceğiz. Bildiğiniz gibi Afton’da 7 senedir yapılıyor ve büyük ilgi görüyor. Ülkemizin ve şehirlerin bilinirliği açısından bu organizasyonlara devam edeceğiz. Yeni gençlerin gelişimi için adımlar atılacaktır. Federasyonunun bütün kurullarını kapsayacak şekilde kurumsal adımlar atılacaktır. Türkiye 5 milyon motosiklet kullanıcısını kucaklayacak faaliyetler yapılacak. Yapılacak organizasyonlarda bayrağımızı temsil etmek en büyük hedefimizdir. Gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Federasyonumuzun kurulmasında büyük emek veren rahmetli Bekir Yunus Uçar’a, organizasyonları himayesine alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, İçişleri Başkanımız Ali Yerlikaya ile Veli Ozan Çakır’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Toprak ve diğer sporculara destekleri esirgemeyen kulüp yöneticilerimiz teşekkür ediyorum. Yaptıklarımız için değil yapacaklarımız için devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Afyon’da gerçekleştirilen yarışlarla ilgili de konuşan Mehmet Sadık Vefa, “Afyon ilk tasarlandığında Portekiz ve Rusya’nın organizasyonlarını izledik ve bunun çok üstünde bir yarış pisti olması gerekiyordu. Pistin ortasında 2 tane kule koyduk. Birisi basın, diğeri protokol için. Bunun sonrasında dünyada takımı çok iyi oldu. Aktif olabilecek yerlerde böyle faaliyetlere devam edeceğiz. Böyle bölgelerde genç yetenekler var ve burada onları motive etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.