Şimşek, açıklamasında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı (HIT 30) gibi önemli uygulamalarla katma değerli üretimin desteklendiğini belirtti.

Bakan Şimşek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşüm süreçlerini hızlandırdıklarını vurguladı. Bu adımların, Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediği ifade edildi. Şimşek, "Yatırım ortamını iyileştiriyor ve ülkemizin geleceği için güçlü bir temel oluşturuyoruz" dedi.