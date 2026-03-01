Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 20.00'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan yer alacak, Suat Güz ise AVAR'da görev yapacak.