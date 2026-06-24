Fethi'nin 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla sergilerden sempozyumlara, söyleşilerden gösterilere birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan Bursa, bu kez mehter marşlarıyla fetih ruhunu yeniden yaşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Fethin 700. Yılı Mehter Konserleri', şehrin tarihi atmosferini müzikle buluşturuyor.

Gazi Orhan Parkı'nda 28 Ağustos'a kadar her salı, perşembe ve cumartesi saat 18.00'de başlayacak olan Mehter Konserleri'nin ilki Bursalıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ulu Cami'nin manevi atmosferinde mehteranın seslendirdiği marşlara eşlik eden vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.