Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde hac sırasında sıcaklıkların 52 dereceye ulaşmasıyla birlikte can kayıpları arttı. Mısır diplomatik kaynaklarına göre, 658 Mısırlı vatandaşın hayatını kaybettiği bildirilirken, bu kişilerin 630'unun hac için kayıt yaptırmadığı belirtildi. Açıklamada, ölümlerin çoğunun sıcaklığa bağlı yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarından kaynaklandığı vurgulandı.

Resmi kaynaklara göre, yaklaşık 150 bin Pakistanlıdan 58'i ve 240 bin Endonezyalıdan 183'ü hayatını kaybetti. Malezya, Hindistan, Ürdün, İran, Senegal, Tunus, Sudan ve Irak'tan da can kayıpları bildirilirken, son verilere göre hac vazifesi sırasında 11 ülkeden toplam bin 81 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp olan çok sayıda kişi ise aileleri ve yakınları tarafından aranıyor.

Her yıl on binlerce kişi, resmi olarak kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor ve kayıtlı olmayan hacı adayları, klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun bir şekilde sıcaklığa maruz kalıyorlar. Geçtiğimiz yıl hac sırasında 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.