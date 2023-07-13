Meksika, bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle Durmazlar ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada, dünyanın 17 farklı ülkesinden gelen ekipler, 5 gün boyunca şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Yarışma boyunca Bursa'da, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesi ve şehrin çeşitli bölgelerinde performanslarını sergileyen dansçılar, sadece en iyi gösterilerini sunmakla kalmayıp dünyaya barış mesajları da ilettiler. Yarışmanın finalinde 650 dansçı, özgün koreografileri ve kültürel kostümleriyle jüri ve izleyicilerin karşısına çıktı. Tüm ülkelerin yoğun bir rekabetin yaşandığı 5 dakikalık şovlarıyla ter döktüğü yarışmanın galibi Meksika ekibi oldu.

Ödül töreninde, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ödülü verildi. Başkan Aktaş, Bursa'nın kültürel çeşitliliği ve diğer ülkelerle olan kardeşlik bağlarıyla Türkiye'nin kültür elçisi olduğunu vurgulayarak, yarışmanın 35 yıldır ev sahipliğini yapmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Aktaş, yarışmanın dostluk, barış ve dünya toplumlarının kardeşliği gibi değerlerin kazandığı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser ise farklı ülkelerden gelen dans ekiplerine teşekkür ederek, Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Gece boyunca Türk halk dansları ekipleriyle birlikte Bursa yöresi oyunlarını sergileyen tüm ülke ekipleri, Bursalılara teşekkürlerini iletti.

Yarışmada Macaristan, TÜRKSOY Özel Ödülü'nü kazanırken, seyirci oylaması sonucunda Kuzey Osetya seyirci özel ödülünü almaya hak kazandı. Bronz Karagöz'ü Bulgaristan, Gümüş Karagöz'ü ise Özbekistan elde etti. Altın Karagöz ise Meksika'nın oldu. Dereceye giren ekiplere ödüllerini takdim eden Başkan Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Sadi Etkeser, şampiyon Meksika ekibini tebrik etti.

Yarışmada birinci olan ekip 5.000 Avro, ikinci olan ekip 3.000 Avro, üçüncü olan ekip ise 2.000 Avro para ödülü kazandı. TÜRKSOY ve seyirci özel ödülüne layık görülen iki ülke ekibi ise 1.000 Avro para ödülü aldı.