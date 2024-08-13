Melikgazi Belediyesi’nin gelenekselleşen yaz sineması etkinliği yoğun bir ilgi ile 10 Ağustos Cumartesi günü Altınoluk Mahallesi Barış Pınarı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 7’den 70’e tüm vatandaşların keyifle bir araya geldiği etkinlik vatandaşlar tarafından çok sevildi.

Ağustos ayı boyunca her Cumartesi farklı mahallelerde düzenlenecek olan yaz sineması etkinlikleri hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde biz büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek birbirinden nitelikli hizmetleri hayata geçiriyor olmak bizleri mutlu ediyor. ‘Önce insan, önce gençlik, önce aile’ diyerek vatandaşlarımıza değer veren hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 5 yıl gibi kısa bir sürede ilçemize okullar, kütüphaneler, sosyal tesisler, sağlık ocakları, camiler, parklar, yeşil alanlar kazandırdık. Her bir projemizi hayata geçirirken rekor hizmetlere de imza attık. Tüm bunların yanı sıra Melikgazi Belediyesi olarak sosyal ve kültürel aktiviteleri de desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz, hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gören yaz sinemalarımız Ağustos ayı boyunca devam edecek. 17 Ağustos Cumartesi günü Toki Talu Camii Etkinlik Alanı, 24 Ağustos Cumartesi Günü Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı, 31 Ağustos Cumartesi Günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda izleyiciyle buluşacak olan yaz sinemalarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm vatandaşlarımıza yoğun ilgileri için teşekkür ediyorum.” dedi.