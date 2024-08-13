Kadın Doğum Uzmanı Mehmet Reşit Asoğlu, kendi eşine tüp bebek tedavisi uyguladı. Tedavinin olumlu sonuçlanmasının ardından çift, bebeklerinin kalp atışlarını mutluluk ve heyecan içinde dinledi.

Üsküdar’da bulunan bir tüp bebek merkezinde çalışan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu ile Amerika vatandaşı Jeanette Maria 6 yıl önce evlenerek hayatlarını birleştirdi. Çocuk sahibi olmak isteyen Asoğlu çifti, doğal yöntemlerle bebek sahibi olamayınca tüp bebek yöntemine karar verdi. Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu ve arkadaşlarının çalışması sonucu Asoğlu çiftinin ilk çocuğu Helena Derin dünyaya geldi. 3 yıl sonra Mehmet Reşit Asoğlu, sadece kendisi eşine tüp bebek tedavisi uyguladı. Tedavinin olumlu sonuçlanmasının ardından çift, bebeklerinin kalp atışlarını mutluluk ve heyecan içinde birlikte dinledi. İkinci çocukları Elisa Aynur sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

“Hastalarıma uyguladığım yöntemi eşime de uyguladım çocuklarımız dünyaya geldi”

Kadın Doğum Uzmanı Mehmet Reşit Asoğlu, “Tüp bebek uzmanıyım. İlk çocuğumuzda tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldi. İkinci çocuğumuzda tüp bebek tedavisi ile dünyaya geldi. Eşimin yumurta rezervi düşük olduğu için kendiliğinden gebelik ihtimalinin yüksel olmadığını biliyorduk. O yüzden ikinci çocukta da direk tüp bebek tedavisi uyguladık. Normal rutin hastalarıma yaptığım standart bir tüp bebek tedavisiydi. Ona özel tedavi uyguladım. Yumurtalarını büyüttük, topladık ve laboratuvardaki arkadaşlarımın gayretleriyle embriyolar da elde edildi. O embriyolardan bir tanesi diğerine göre çok daha iyiydi. O embriyoyu transfer ettik. Eşim gebe kaldı. Bizde o kalp atışlarını ölümsüzleştirmek için kayda aldık. Videoyu paylaştık İnsanlara örnek teşkil etsin diye. Hem de bir tüp bebek doktorunun da tüp bebek tedavisine ihtiyacı olduğunu insanlar görebilsin diye. Çocuğumun 2 yaşında ismi Elisa sağlık durumu çok iyi artık konuşmaya başladı.” diye konuştu.

“Toplumun baskısından kurtulmamız lazım“

İnsanların tüp bebek yönteminde toplum baskından çekinmemeleri gerektiğini belirten Kadın Doğum Uzmanı Mehmet Reşit Asoğlu, "Tüp bebek artık çok sık uygulanan bir yöntem ve çok kolay bir şekilde uygulanıyor. Teknoloji bu konuda çok ilerledi. İnsanların toplum baskısından çekinerek bu tedavi yöntemini saklayabiliyor. Bence artık bundan vazgeçmenin zamanı geldi. Nasıl normal yolla gebe kalınabiliyorsa tüp bebek yöntemiyle de çok basit şekilde uygulanabiliyor. Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebekler normal yollarla dünyaya gelen bebekler ile aynı parametrelere sahip, bence toplumun bu baskıdan kurtulması lazım" dedi.