Öncelikle Melisa çayı olarak bildiğimiz bu bitki çayı, farklı yörelerde farklı isimlerle de kullanılmaktadır. Birçok yöremizde limon nanesi veya Oğul Otu olarak adlandırılan Melisa çayının faydaları oldukça fazladır. Doğu Akdeniz ve Batı Asya da yetişen bir bitkidir.
Melisa Çayı Nasıl Yapılır?
Melisa çayı nasıl demlenir: İlk önce bir su bardağı kaynar suya bir çay kaşığı melisa atarak 10-15 dakika beklettikten sonra ılık veya soğuk içilebilir. Melisa çayını günde 2 kere taze demleyip içmek yeterli olacaktır.
Melisa Çayının Yararları
İşte melisa çayının yararları :
- Kış aylarında çok fazla üst solunum yolu hastalıkları görülmektedir. Melisa çayının balgam sökücü özelliği olduğu için rahat bir nefes almak mümkün.
- Melisa çayının sakinleştirici özelliği sayesinde gerginliğimizi azaltarak kişilerin günün yorgunluğunu üstlerinden atmasına yardımcı olur ve rahat uyumasını sağlar.
- Erken yaşlanmayı önler, ciltte kırışıklık olmasını geciktirir.
- Kan şekeri yüksek olan hastalarına önerilir, kan şekerini düşürme etkisi vardır.
- Nefes darlığı hastaları kullanabilir, şifa bulabilir.
- Şiddetli baş ağrısı çeken hastalar ve migren ağrıları çekenler içinde melisa çayı şifalı bir bitkidir.
- İdrar sökücü özelliği de bulunmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu sorunu olanlar için melisa çayı iyi bir önleyicidir. Böbrek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
- Bayanların özel günlerinde (Regli ) ağrılarını geçirmekte ve adet düzenleyici etkisi bulunmaktadır.
- Epilepsi (Sara Hastalığı )tedavisinde kullanılır.
- Egzama ve cilt hastalıkları, ciltte oluşan yaralar, böcek ısırmaları içinde önerilir.
- Hazımsızlık şikâyeti olan hastalara önerilir, sindirim sistemini rahatlatıp, hazmı kolaylaştırır.
- Yüksek tansiyon hastaları bu bitkinin çayı içebilir, tansiyonun düşmesine yardımcı olur.
- Vücudumuzu rahatlatır, stersi ve yorgunluğu, vesveseyi, evhamı azaltır. Sakinleştirici özelliği sayesinde tüm gün rahatlamanızı sağlar.
- Melisa çayı büyüme hormonunu pozitif etkiler gelişme çağındakilerin boyunun uzamasını destekler.
- Kalıp krizi geçirme riskini azaltmak için günde iki bardak melisa çayı önerilir.