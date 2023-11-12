Öncelikle Melisa çayı olarak bildiğimiz bu bitki çayı, farklı yörelerde farklı isimlerle de kullanılmaktadır. Birçok yöremizde limon nanesi veya Oğul Otu olarak adlandırılan Melisa çayının faydaları oldukça fazladır. Doğu Akdeniz ve Batı Asya da yetişen bir bitkidir.

Melisa Çayı Nasıl Yapılır?

Melisa çayı nasıl demlenir: İlk önce bir su bardağı kaynar suya bir çay kaşığı melisa atarak 10-15 dakika beklettikten sonra ılık veya soğuk içilebilir. Melisa çayını günde 2 kere taze demleyip içmek yeterli olacaktır.

Melisa Çayının Yararları

İşte melisa çayının yararları :