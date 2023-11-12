Hızlı yağ yakıcı kür tarifi olarak bilinen yoğurt kürü ve maydanoz kürü tarifleri ile hızlı bir şekilde fazla yağlarınızdan kurtulup sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek mümkün. Birazdan okuyacağınız tariflerin aynı zamanda ödem attırıcı etkisi bulunmaktadır.

Göbek Eriten Yoğurt Kürü Tarifi

Limon Yoğurt Kürü Malzemeleri Listesi

Yarım bir limonun suyu

3 y.k kadar yarım yağlı yoğurt

Pul biber 1 ç.k (pul biber yerine zencefil ya da zerdeçal da olabilir)

Yağ Yakan Yoğurt Kürü Nasıl Yapılır?

Öncelikle limonun suyunu ve yoğurdu, pul biberi belirttilen ölçülerle güzelce uygun bir kase içerisin de karıştırın.

Yoğurt kürünü gece uyumadan yarım saat önceden yiyin. Bu özel karışımı tükettikten sonra gece kesinlikle başka hiç bir şey tüketmemeniz gerekiyor. En az 10 gün veya 2 hafta boyunca bunu sürdürün. 2 Hafta sonunda gözle görülür değişimi göreceksiniz.

Maydanoz kürü tarifi nedir, nasıl yapılır?

Malzeme listesi

15 dal maydanoz

Yarım bir limonun suyu

1 s.b oda sıcaklığında su

Mutfak robotu

Hazırlanışı

Öncelikle maydanozları güzelce kesip ve yıkadıktan sonra bir kabın içine alın.

Daha sonra yarım limonun suyunuda içine ekleyin.

Bir bardak suyuda kabın içine ekleyin.

Sonra mutfak robotuyla yemyeşil bir hal alana kadar robottan geçirin.

Aç karnına sabah kahvaltıdan 15 dakika önce için.

Maydanoz Kürünün Faydaları?