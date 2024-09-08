Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlar buluşmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç bu kez de Kayseri’nin merkezindeki alışveriş merkezi Kayseri Forum’da esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’deki yerel yönetim faaliyetlerini hemşehrileri ile iç içe, onların görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda istişare ve ortak akla dayalı olarak özveri ile sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultuda esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Kayseri Forum alışveriş merkezindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden, onların görüş, talep ve temennilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, “Vatandaşlarımızla birlikte olmak bize enerji veriyor, keyif veriyor. Gün batımına doğru Kayseri Forum’da hemşehrilerimizle bir araya gelip hoş sohbetler ettik. Çalışkan esnafımızla da bir araya gelerek bereketli ve hayırlı kazançlar temennisinde bulunduk. Şehrimizin güzel, kadirşinas sakinlerini muhabbetle selamlıyorum” ifadesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Forum’daki esnaf ve vatandaşla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki esnaflarla buluşarak onlarla sohbet etti, esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu.