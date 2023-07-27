Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı Mevlana Mahallesi’ndeki Şeffaf Oda'da ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda ise Kayseri’nin en büyük mahallesi olan Mevlana’da bulunan Talas Belediyesi’nin hizmeti ayağa getiren projesi Şeffaf Oda’da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Mevlana Mahallesi Meydan Parkı’nda vatandaşa hizmet veren Şeffaf Oda'yı inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile de değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’ı Şeffaf Odası’nda ziyaret ederek, hem Mustafa Başkan ile Talas’ımızda yapacağımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek Büyükşehir’den beklentilerini dinledik” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden ve ilçeye yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, Şeffaf Oda'da Baş Başa uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın, Şeffaf Oda'ya gelen vatandaşları dinleyip, beklenti ve önerilerini öğrendi.