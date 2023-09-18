Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kavgaya müdahale esnasında ağır yaralanan ve bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Murat Akpınar’ın cenaze törenine katılarak, son görevini yerine getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

13 Ağustos 2023 tarihinde Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kahraman Polis Memuru Murat Akpınar, görevi esnasında açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede şehadete ermişti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak kahraman polis memuru Murat Akpınar için İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene katıldı. Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törenin ardından Şehit Polis Murat Akpınar için, Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra şehit ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit polisin meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Akpınar’ın naaşı tekbirlerle ve dualarla omuzlarda taşınarak, Polis Şehitliği’ne defnedildi. Cenaze namazının ardından Başkan Büyükkılıç, şehidin ailesine baş sağlığı dileyerek, taziyelerini iletti.

Başkan Büyükkılıç “Rahmeti Rahmana kavuşan Şehit Polis Memuru Murat Akpınar’ı Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde kıldığımız cenaze namazının ardından Hakk’a uğurlayarak, Polis Şehitliği’mize defnettik. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.