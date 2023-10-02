Doruk Hastaneleri, Eker I Run organizasyonunda sponsorluğu ve hediyeleri ile iyilik için koşan takımlar ve yarışmacılara destek verdi.

Doruk Hastaneleri, sosyal sorumluluk projeleri ile de öne çıkıyor. Eker I Run organizasyonunun ana sponsorlarından olan Doruk Hastaneleri ekibi, meme kanserine dikkat çekmek için koştu. Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Doruk Hastaneleri Yöneticisi Dr. Yusuf Berk Güray, “Organizasyona ikinci kez katılışımız. Geçen seferden bu yana çok daha detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle yeni hastanemizin açılışından sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon alanımızın ve bu alanın önemini daha da ön plana çıkarmak adına termal havuzlarımızın, fizik tedavi merkezimizin ekipleri ve bu alanlardaki tüm tıbbi kadrolarımızla organizasyona katıldık. Bu yıl aynı zamanda organizasyonun Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na denk gelmesinden dolayı bu konuya farkındalık oluşturmak amacıyla koşuyoruz. Formalarımızda da bu ibarelere yer verdik. Güzel bir organizasyon gerçekleştirip amacımıza ulaşacağımızı umuyorum” dedi.

Doruk Hastaneleri İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Direktörü Burak Dağkılıç ise şunları söyledi:

“Eker’in 10. I Run koşusunu gerçekleştirdiği bu etkinlikte sponsor olarak biz de yerimizi aldık. Türkiye’de ve gelişmişlik açısından Avrupa’da ses getiren ve hastalarımızın yanı sıra sağlığına dikkat eden misafirlerimizin de ilgi gösterdiği Do Spa Medical Termal merkezimizi tanıtmak amacıyla 5 kilometre şartlarda ilk üçe giren kadın ve erkek yarışmacılara ödüller vereceğiz. Çekiliş usulü ile iki kişiye yine hediyelerimiz olacak. Aynı zamanda 5 Km koşusunda birinci gelen takıma yüzde 20’lik bir indirimimiz olacak. Bunun yanında organizasyona katılan tüm sporculara yüzde 10 oranında indirim hediye ediyoruz. Böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluyuz, Eker yetkililerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha büyük organizasyonlarda da bulunup, sağlık alanında farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız sürecek.”