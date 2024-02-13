Memleket Parti İnegöl Belediye Başkan adayı bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla Ankara'da açıklandı. Aday tanıtım toplantısında Memleket Partisi İnegöl Belediye Başkan adayı olarak Yasemin Soydan ilan edildi.



Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yasemin Soydan,

"Değerli İnegöl Halkım

Bugün Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce 'nin Ankara' da yaptığı basın açıklaması ve aday tanıtım toplantısı ile Memleket Partisi İnegöl Belediye Başkan adayı olarak ilan edildim. İnegöl'ün bir evladı olarak, İnegöl'ün geleceği için yola çıkmaya karar verdim İnegöl'ün belediye başkanlığına adayım.

İnegöl, köklü geçmişi, dinamik yapısı ve ticareti ile Bursa'nın gözbebeği olan bir ilçedir. Ancak, her güzel şehir gibi İnegöl de önünde çözülmesi gereken sorunlarla karşı karşıyadır. Ben de bu sorunların çözümü için aday oldum.

Benim için İnegöl, sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Burada doğdum, burada büyüdüm ve burada hayatımı sürdürmek istiyorum. İnegöl'ü daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha kalkınmış bir yer haline getirmek için elimden geleni yapacağım.

Vizyonum, çalışma arkadaşlarım ile katılımcı bir yönetim anlayışıyla, şeffaf ve adaletli bir belediyecilikle, İnegöl'ü daha ileriye taşımaktır. Herkesin sesinin duyulduğu, herkesin katkı sağlayabileceği bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğim.

Eğitimden sağlığa, altyapıdan çevreye kadar her alanda projelerimiz var. Ancak, en önemlisi, sizin beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı dinleyerek hareket etmek olacaktır.

İnegöl'ün geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıkıyoruz. Sizlerin destekleriyle, İnegöl'ü daha güzel günler bekliyor.

Memleket uyarıyor

İnegöl uyanıyor

Sizlere güveniyoruz, umutluyuz. " ifadelerini kullandı.