NTV'nin haberine göre, memur anne ve babalar, çocuklarının bakımını kolaylaştırmak amacıyla doğum veya evlat edinme sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak.

Bu haktan faydalanan memurun maaşı da çalışma süresine bağlı olarak yarıya düşecek. Ancak eşler aynı anda bu imkândan yararlanamayacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı, çocuğun ilkokula başlayana kadar geçerli olacak.

Yarı zamanlı çalışma hakkı 8 yıldır uygulanmıyor

Devlet Memurları Kanunu'na 2016 yılında eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyor.

Hükümet, "Aile Yılı" kapsamında bu kararın uygulanabilmesi için bir yönetmelik hazırlıyor.

Yarı zamanlı çalışan anneye süt izni yok

Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletecek. Yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

Haftalık 40 saat yerine 20 saat mesai

Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken yarı zamanlı çalışmak isteyen memur 20 saat çalışacak. Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer bir seçenek de haftanın 5 günü en az 3 saat çalışmak...

Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

Taslağa son halini Bakanlık verecek

Yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.