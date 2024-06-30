Milyonlarca memur ve emekli vatandaş, temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayarak 2024 yılının ilk altı aylık enflasyon farkını netleştirecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nergis Şimşek, memur ve emekliler için beklenen zam oranına dair açıklamalarda bulundu.

Şimşek, temmuz ayında Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarında %27 oranında bir zam beklendiğini belirtti.

"ALTI AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 27 CİVARINDA"

Cumhuriyet'ten Remzi Akkök'ün haberine göger lk 6 aylık enflasyon farkını yüzde 27 civarında beklediğini belirten Şimşek, "Ocak ayında yüzde 6,7, şubatta yüzde 4, 53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında yüzde 3,18 ve mayıs ayında yüzde 3,37 olmak üzere, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 oranında gerçekleşti. Son aylarda enflasyon oranları yaklaşık yüzde 3 civarında seyrediyor. Haziran ayı enflasyonu da TÜİK tarafından açıklandığında yüzde 3 civarında olursa 2024 Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyonun yüzde 27 civarında olacağı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME FARKI MEMURA NASIL YANSIYACAK?

Toplu sözleşme farkının memurlara nasıl yansıyacağı hakkında şunları ifade etti:

"7. Dönem toplu sözleşmede memurlar için 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 15 zam verilmişti. Dolayısıyla, bu ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranından bu yüzde 15'lik kısmın çıkarılması gerekiyor. Yani gerçekleşen yüzde 27 enflasyon oranından yüzde 15 çıkarıldığında, memurlar için enflasyon farkı yüzde 12 olarak hesaplanıyor. 2024 Temmuz döneminde memurlara yüzde 10 zam verilmesi de yine toplu sözleşmede kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla 2024 Temmuz döneminde hem çalışan hem de emekli memurlara yüzde 12 enflasyon farkı ve yüzde 10 zam olmak üzere toplam yüzde 22 oranında zam yapılması öngörülüyor."

Bu durumda, hükümet refah payı veya sabit zam gibi önlemler almazsa, memurlar altı aylık enflasyonun altında bir zam alabilirler.

EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

Emekli maaşlarının zam oranları hakkında da görüş bildiren SGK Uzmanı Nergis Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

"6 aylık enflasyon oranı yüzde 27 olarak gerçekleşirse, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için yüzde 27 oranında bir artış bekleniyor. Bu artış, emeklilerin 'kök aylıkları' yani prim ödeme gün sayısına ve prim esas kazancına göre hesaplanan gerçek aylıklarına uygulanacak. Şu anda ödenmekte olan en düşük emekli maaşı 10 bin liradır. Bu miktar, kişilerin kendi gerçek aylıkları değil, devlet tarafından belirlenen alt sınırdır."

"BİRÇOK EMEKLİ 10 BİN LİRA ALMAYA DEVAM EDECEK"

Temmuz ayında birçok emeklinin zam alamayacağını belirten Şimşek, "Örneğin, bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin lira ise yüzde 27 zam uygulandığında maaşı 10 bin 160 lira olacak ve bu kişiye 10 bin liranın üzerinde ödeme yapılacaktır. Ancak, kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli yüzde 27 zamla 8 bin 890 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için yine 10 bin lira ödeme yapılacaktır. Yani, 10 bin lira alt sınırı uygulandığı için birçok emekli, gerçek maaşlarının üzerine ek zam almayacak ve 10 bin lira almaya devam edecek" dedi.