Milyonlarca çalışan ve emekli için hesap yapma vakti geldi. 1 Ocak itibarıyla bütün kesimler yeni zamlı maaşlarını alacak? Herkes yeni yılda alacağı maaşı merak ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yılmaz katıldığı canlı yayında oran verdi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ DİKKAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında memur ve memur emeklilerinin zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz yeni yılda yapılacak zam oranlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Memur ve memur emeklisiyle ilgili şöyle bir durum var. Toplu sözleşme gereği hem alacağı bir zam var hem de alacağı bir enflasyon farkı olacak. Enflasyon beklentimiz yüzde 33'tü. Merkez Bankası onu yüzde 36 olarak revize etti. Biz enflasyon beklentisinin bu oranda olduğu yerde yüzde 50 civarında bir artış yapıyoruz memur ve memur emeklileri için. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabii.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE SON DURUM

Türkiye reel ekonomide ve büyümede çok başarılı oldu. Reelde elde ettiğimiz başarıyı, enflasyonunu düşürerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sıkıntımız enflasyon. O nedenle enflasyonla mücadele en önemli maddemiz olmuş durumda. Yıllık bazda enflasyonda düşüş 2024'te görülecek. 2025'te enflasyon yüzde 15, 2026'da tek haneli olacak.

FAHİŞ KİRALARA KARŞI ÖNLEMLER

Otomotivde ciddi bir fiyat düşüşü gördük. Konut fiyatları ve kiralar da eski ivmeyi kaybetmiş durumda ancak henüz istediğimiz oranda değil. Daha da aşağıya gelmesi için gayret ediyoruz. Konut konusunda arz yönlü politikalar önemli. Öncelikle konut arzını artırmamız gerekiyor.

Son dönemlerde en önemli adımlarımızdan biri kentsel dönüşüm. Bir taraftan talebi kontrol ederken bir yandan da arzı artırıcı politikalarla konut fiyatlarını ve kiralarını kalıcı düşürme gayretindeyiz.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI

Kirada yüzde 25 sınırlaması, enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. 2024'te enflasyon makul seviyeye gelecek. Dolayısıyla enflasyon düştükçe bu tür tedbirlere artık ihtiyacımız kalmayacak.

ASGARİ ÜCRET

Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur.