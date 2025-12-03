Memurların ve emeklilerin gözü, yeni yılda maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrilmiş durumdayken, TÜİK’in kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte son beş aya ilişkin enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu

TÜİK’e göre kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 yükselirken, yıllık artış yüzde 31,07 olarak açıklandı. Böylece memur ve emeklilerin temmuzdan kasıma kadar oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91’e, beş aylık toplam enflasyon ise yüzde 11,21’e ulaştı.

Yılın ikinci yarısında enflasyon; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 olarak kaydedilmişti.

Memur ve memur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşmeden kaynaklanan zamların yanı sıra enflasyon farkı kadar da ek artış alıyor. 2026 yılının ocak ayında 1.000 TL taban aylık artışın yanı sıra yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ve hesaplanan enflasyon farkı maaşlara yansıyacak.

Toplam zam şimdiden yüzde 17,57

Mevcut hesaplamada yüzde 5,91’lik enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 17,57’ye ulaşmış durumda. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak nihai zam oranı netleşecek.

İşte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı da 5 aylık enflasyon farkı ile 18 bin 772 TL oldu. Aralık enflasyonuyla birlikte en düşük emekli aylığının da 19 bin TL’yi geçeceği düşünülüyor.

Beklentiler yüzde 1,31'di

Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti yüzde 1,31 olurken, yıllık enflasyonun ise kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülmüştü. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.