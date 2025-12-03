Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.

Verilerin açıklanmasıyla birlikte, konut ve işyerlerinde aralık ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Hesaplamalara göre aralık dönemi için tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi.

Aralık 2025 kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Örnek kira: 30.000 TL

Artış oranı: %35,91

Bu orana göre aralık ayı kira zammı 10.773 TL olarak hesaplanıyor. Böylece 30.000 TL olan mevcut kira, zamlı dönemde 40.773 TL’ye çıkıyor.

Açıklanan verilere göre, 30 bin TL kira ödeyen bir kiracının aralık ayında yapacağı ödeme 10 bin 773 TL artacak ve yeni kira tutarı 40 bin 773 TL olacak.