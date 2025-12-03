Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon sonuçlarını yayımladı. Verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,87 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine indi.

Ekonomistler, kasım ayında TÜFE’nin aylık yüzde 1,31 oranında artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 31,65’e gerilemesini öngörüyordu. Ayrıca uzmanların 2025 yıl sonu için enflasyon tahmini kasım itibarıyla yüzde 31,89 olarak kaydedildi.

Ekim ayında TÜFE’nin beklenenin altında kalarak yüzde 2,55 arttığı, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,87 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE’de (2003=100) kasım dönemindeki değişim; bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, yılbaşına kıyasla yüzde 29,74 artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamada yüzde 35,91 artış şeklinde gerçekleşti.

Konut grubu yıllık artışta öne çıktı

Ana harcama başlıklarının yıllık değişimlerine bakıldığında; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44, ulaştırmada yüzde 29,23 ve konutta yüzde 49,92 artış yaşandı. Bu üç grubun yıllık enflasyona katkısı sırasıyla yüzde 6,83, yüzde 4,55 ve yüzde 7,57 oldu.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 düşüş görülürken, ulaştırmada yüzde 1,78 ve konut grubunda yüzde 1,70 artış kaydedildi. Söz konusu grupların aylık değişime etkileri; gıdada yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 olarak hesaplandı.

COICOP sınıflandırmasına göre endekste yer alan 143 temel başlığın 28’inde kasım ayında düşüş olurken, 7 başlıkta değişim gözlenmedi; 108 temel başlık ise artış gösterdi.

Özel kapsamlı TÜFE yüzde 32,17 oldu

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç tutulduğunda, özel kapsamlı TÜFE kasımda aylık yüzde 1,27, yılbaşına göre yüzde 30,64 ve yıllık yüzde 32,17 arttı. On iki aylık ortalama artış oranı ise yüzde 35,69 olarak belirlendi.

ÜFE’de yıllık artış yüzde 27,23

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kasım ayında aylık yüzde 0,84 yükseldi. Yılbaşından bu yana yüzde 26,72 artan endeksin yıllık değişimi yüzde 27,23 oldu. On iki aylık ortalama artış oranı ise yüzde 25,37 seviyesinde gerçekleşti.