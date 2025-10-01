Getir, organizasyon yapısını güçlendirmek, teknoloji ve insan odaklı stratejilerini ileri taşımak amacıyla üst yönetiminde iki önemli atama gerçekleştirdi. Petek Taga, İnsandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başlarken Ahmet Okay ise Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak Getir’e katıldı. Petek Taga Getir’de çalışan deneyimini merkezine alarak çevik ve sürdürülebilir insan ve kültür stratejisi uygulamalarına liderlik ederken Ahmet Okay, şirketin stratejik önceliklerine yön vererek şirketin verimlilik ve büyüme odaklı dönüşümünü destekleyecek.

Verilen bilgiye göre Petek Taga, ING Türkiye, Yapı Kredi, Yapı Kredi Teknoloji ve UniCredit gibi sektörün önde gelen kurumlarında önemli roller üstlendi. İnsan kaynakları ve organizasyonel gelişim alanlarında derin bilgi ve deneyime sahip Petek Taga, kariyeri boyunca yetenek yönetimi stratejileri, liderlik gelişimi, organizasyonel dönüşüm, performans yönetimi, OKR uygulamaları, çalışan deneyimi, içgörü yönetimi, hibrit çalışma modelleri ve kültürel dönüşüm gibi birçok alanda önemli projelere imza attı.

Amazon, Hepsiburada, BCG, Türk Telekom ve Vodafone gibi şirketlerde 20 yıla yakın süre görev yapan Ahmet Okay, e-ticaretin tüm süreçlerinde deneyim kazandı. Dijital dönüşüm, iş geliştirme ve büyüme stratejilerinin sorumluluğunu üstlenen Ahmet Okay’ın, kategori yönetimi, tedarik zinciri ve stok yönetimi süreçleri, yapay zekâ ve otomasyon tabanlı süreçlerle iş modelini yeniden yapılandırma konularında uzmanlığı bulunuyor.