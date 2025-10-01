Banvit, 13 firma arasında en yüksek ceza ile karşı karşıya kalan şirket oldu. Kurul açıklamasında, Banvit’in rekabete hassas bilgi paylaşımı yaptığı ve bu nedenle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği belirtildi. Söz konusu uygulamaların piyasa yapısını bozduğu ve tüketicilerin adil fiyatlarla ürün alma imkanını engellediği ifade edildi.

Açıklamada, ihlalin tespit edilmesiyle birlikte Banvit dahil sekiz firmaya toplam 2 milyar 674 milyon TL idari para cezası verildiği belirtildi. Banvit, bu firmalar arasında tek başına en yüksek cezayı alan şirket oldu. Öte yandan, soruşturma sürecinde uzlaşma yoluna giden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç’e ise toplam 1 milyar 29 milyon TL tutarında, yüzde 25 indirimli ceza kesildi.

Kurul ayrıca, sektörde ileri tarihli fiyat listesi uygulamasına son verilmesi ve fiyatların kamuya açıklandığı anda geçerli olmasına yönelik davranışsal tedbirler uygulanacağını bildirdi.