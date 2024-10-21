Osmangazi Belediyesi, Pınarbaşı Parkı’nda düzenlediği "Uludağ’ın Eteğinden Türküler" konseriyle Bursalı sanatçı Menteşeli Cengiz'i sevenleriyle buluşturdu. Konser, Alaaddin, Alacahırka, Alipaşa, İvazpaşa, Mollagürani ve Pınarbaşı mahallelerinin sakinlerine unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Menteşeli Cengiz, Bursa yöresine ait türküleri yüzlerce kişi önünde seslendirirken, hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Ayrıca, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri geceye ayrı bir renk kattı.

Konsere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Belediye Meclis Üyesi Sinan Nergiz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik sonunda, Başkan Yardımcısı Esendemir, usta sanatçı Menteşeli Cengiz’e çiçek takdim etti.