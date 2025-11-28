Ziyaret öncesinde ilçede hem karada hem de İznik Gölü'nde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İznik Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

A W588895 01Sahilde kalabalığın arasından bir vatandaşın göle girmesi hareketli saatlere sebep oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle vatandaş geri döndü.

A W588895 02Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

A W588895 06
Kardinaller, Papa'nın gelmesine dakikalar kala, bazilikaya geldi.

