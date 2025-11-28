Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle yer edinen Şımarık AVM, yeni şubesini hizmete alarak kapasitesini artırdı. Açılış sırasında yapılan açıklamada, firmanın müşterilere daha modern bir alışveriş ortamı, daha hızlı hizmet ve daha geniş ürün çeşitliliği sunmayı amaçladığı ifade edildi.

Bayan ve Çocuk Giyimde Zengin Ürün Yelpazesi

Kozluca Bulvarı’ndaki yeni şube özellikle bayan ve çocuk giyim kategorilerinde sunduğu geniş koleksiyonla dikkat çekiyor. Hem günlük kullanım hem de özel günler için çeşitli ürün seçeneklerinin bulunduğu belirtildi.

Firmanın sahipleri Musa Coşkun ve Volkan Coşkun, yeni şubenin açılmasıyla birlikte markanın daha geniş bir kitleye ulaşacağını söyledi. Coşkun kardeşler, sektörde edindikleri tecrübe ve birikimi modern bir yaklaşımla müşterilere sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Sosyal Medyada Aktif

Şımarık AVM’nin “simarik.kozluca” isimli Instagram hesabı üzerinden yeni ürünler, kampanyalar ve duyurular düzenli olarak paylaşılıyor. Yeni şube ile birlikte markanın İnegöl’deki hizmet ağının genişlediği, bölgedeki bilinirliğinin ise daha da artmasının beklendiği ifade ediliyor.