Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle yer edinen Şımarık AVM, yeni şubesini hizmete alarak kapasitesini artırdı. Açılış sırasında yapılan açıklamada, firmanın müşterilere daha modern bir alışveriş ortamı, daha hızlı hizmet ve daha geniş ürün çeşitliliği sunmayı amaçladığı ifade edildi.

449901D8 83C1 4709 9350 4F97Ee7715E9Bayan ve Çocuk Giyimde Zengin Ürün Yelpazesi

Kozluca Bulvarı’ndaki yeni şube özellikle bayan ve çocuk giyim kategorilerinde sunduğu geniş koleksiyonla dikkat çekiyor. Hem günlük kullanım hem de özel günler için çeşitli ürün seçeneklerinin bulunduğu belirtildi.

2E8Eed0E 1B00 4Ac6 Bf51 Ee7433Ad3890Firmanın sahipleri Musa Coşkun ve Volkan Coşkun, yeni şubenin açılmasıyla birlikte markanın daha geniş bir kitleye ulaşacağını söyledi. Coşkun kardeşler, sektörde edindikleri tecrübe ve birikimi modern bir yaklaşımla müşterilere sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

785C06C6 Aae5 4Cbd A79D 506Bb08D1Fd2Sosyal Medyada Aktif

Şımarık AVM’nin “simarik.kozluca” isimli Instagram hesabı üzerinden yeni ürünler, kampanyalar ve duyurular düzenli olarak paylaşılıyor. Yeni şube ile birlikte markanın İnegöl’deki hizmet ağının genişlediği, bölgedeki bilinirliğinin ise daha da artmasının beklendiği ifade ediliyor.

Kaynak: BÜLTEN