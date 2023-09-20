Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projelerine bir yenisini ekleyerek mera alanlarının korunması ve ıslahını hedefliyor. Mustafakemalpaşa, İnegöl ve İznik ilçelerinde yaklaşık 25 bin metre tel çit uygulamasıyla toplam 9000 dekar mera alanı koruma altına alındı.

Bursa'da köylerde yaşayan insanların kentlere göçünü engellemek ve kırsal kesimde tarım ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere geniş bir destek yelpazesi sunuyor. Bu destekler, kaliteli fidelerin dağıtılmasından tarım ekipmanlarının teminine ve ürünlerin pazarlanmasına kadar birçok alanda üreticilerin yanında olmayı içeriyor. Ayrıca, hayvancılığı geliştirmek amacıyla toprak yapısının düzeltilmesi ve fabrikasyon yem kullanımının azaltılması gibi hedeflerle çiftçilere yardımcı olunuyor.

Bu hedefler doğrultusunda mera alanlarının iyileştirilmesi ve uygun bir mera yönetiminin sağlanması için mera ıslah projesi hayata geçirildi. Bu projenin bir parçası olarak son iki yılda Mustafakemalpaşa'da 7, İnegöl'de 2 ve İznik'te 2 olmak üzere toplam 11 kırsal mahallede 25 bin metre tel çit uygulaması gerçekleştirildi. Böylelikle 9000 dekarlık mera alanı, çitlerle çevrilerek koruma altına alınmış oldu.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla saçma makinelerinin dağıtımına da büyük önem veriyor. Özellikle kadınların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bu makinelerin dağıtılması, evlerinde salça üretimi yapan kadınların omuzlarından büyük bir yükü kaldırmış durumda. Son bir yıl içinde sadece Mustafakemalpaşa ilçesinde 25 kırsal mahalleye HAGEL desteği ile salça makinesi dağıtıldı. Bu sayede kadınlar, artık evlerinin önüne getirilen saçma makineleri kullanarak salça üretimini daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bu hizmetlerden yararlanan kadınlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek büyük bir yükten kurtulduklarını ifade ettiler.