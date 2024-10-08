İnegöl, bu hafta sonu özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1. Mercedes ve Klasik Araç Fuarı, İnegöl Belediyesi'nin destekleriyle Mercedes Benz Club Bursa tarafından 13 Ekim Pazar günü Merpa kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilecek. Bu organizasyon, 15 farklı şehirden gelen Mercedes tutkunlarının İnegöl'deki ilk kapsamlı buluşması olma niteliğini taşıyor ve fuarda 300'ü aşkın araç sergilenecek. Ayrıca, araç parça satışı yapan firma stantları da kurulacak.

1955 MODELDEN 2024 MODELE KADAR MERCEDES ARAÇLARI SERGİLENECEK

Mercedes Benz Club Bursa Başkanı Ender Durak, İnegöl ile birlikte; İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Sakarya, Düzce, Uşak, Gaziantep, Bilecik, Karaman, Sivas, Kastamonu, Eskişehir ve Hatay başta olmak üzere farklı şehirlerden 300’ün üzerinde aracın etkinliğe katılacağını söyledi. Durak, “Mercedes’in tüm modelleri olacak burada. Ancak ağırlık klasik modeller... 55 modelden 2024 modele kadar Mercedes marka araçları İnegöllüler etkinliğimizde görebilecekler. Ancak modifiyeli araç kesinlikle kabul edilmeyecek. Fuara girişler ücretsiz olacak ve Cumartesi gece 24.00’dan itibaren araçlar alınmaya başlayacak. Pazar sabah 10.00’da araçla giriş kapanacak. Pazar 17.00’a kadar çeşitli etkinliklerle fuarımız devam edecek” dedi.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl’de özel bir etkinliğe hazırlanan Mercedes Benz Club Bursa’ya İnegöl Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi. Burada amacın şehrimize renkli bir hafta sonu yaşatmak, aynı zamanda farklı şehirlerden Mercedes tutkunlarını İnegöl’de misafir ederek şehrin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirten Başkan Taban, “Bu vesileyle İnegöl’ümüzdeki araba tutkunu hemşerilerimizi Pazar günü Merpa Kapalı Pazar Yerine davet ediyorum. Keyifli ve güzel bir organizasyon olmasını diliyorum” dedi.