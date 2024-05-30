İstanbul’da kaçak saat ve güneş gözlüğü yapan işyerlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 100 milyon lirayı aşan kaçak güneş gözlüğü ve saatten oluşan 43 bin 822 emtia ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yakalaşan Kurban Bayramı ve tatil sezonu öncesi kaçak güneş gözlüğü ve kaçak saat satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Fatih ve Beykoz ilçelerinde belirlenen işyerlerine ve depolara yönelik operasyon kararı alındı. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lirayı bulan 22 bin 951 güneş gözlüğü, 20 bin 702 kol saati ve 169 duvar saati olmak üzere toplam 43 bin 822 emtia ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaçakçılar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, polis tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen binlerce kaçak gözlük ve saat İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi.