Avusturya maçında attığı gol sonrası yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan milli oyuncu Merih Demiral, savunmasını yarın verecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiş, Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA soruşturma başlatmıştı. Milli oyuncu yarın savunmasını verecek ve UEFA ona göre kararını açıklayacak.