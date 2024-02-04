Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığından istifa etmesinin ardından dün 3 şubat cumartesi günü yeni başkan olarak Fatik Karahan atandı. Atahan'ın göreve başlamasının ardından ilk açıklaması merakla beklenirken Karahan, TCMB resmi sitesi üzerinden ilk mesajını yayınladı.

Para politikaları ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Karahan, mesajında şu ifadelere değindi;

“Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”