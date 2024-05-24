Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun bir şekilde faydalandığı EBSCO veritabanlarının kullanımına yönelik özel bir etkinliğe imza attı.

BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Merkez Kütüphane Konferans Salonu’nda organize ettiği programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, değişen ve gelişen kütüphane hizmetlerine vurgu yaptı. Bir araştırma üniversitesi olarak eğitim-öğretimin yanı sıra bilimsel çalışma ve projelere de büyük önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Cafer Çiftçi, “Günümüz akademik dünyasında gelişim ve dönüşüm büyük bir hızla ilerliyor. Bizler de bu değişim ve dönüşümü takip edebilmek ve üniversitemizde en iyi şekilde uygulayabilmek için çaba sarf ediyoruz. Araştırma konusu bizim özel önem verdiğimiz en değerli başlıklar arasında yer alıyor. Bilimsel çalışmalarda ve araştırmalarda da yazılı veya dijital kaynakların çokluğu hepimizin işini kolaylaştırıyor. Türkiye genelinde öne çıkmayı başaran bir Merkez Kütüphaneye sahibiz. Bugün de yine özel bir programa ev sahipliği yapıyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan da konuşmasında yürütülen çalışmalara dair detaylı bilgiler aktardı. EBSCO bilgilendirme programında ise firma yetkilileri Sultan Süleyman Ökten, Uğurcan Özkan, Doğan Küsmüş ve Ufuk Akdemir tarafından veri tabanlarının kullanımına yönelik sunumlar yapıldı. Soru-cevap kısmının ardından etkinlik, teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.