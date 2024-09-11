‘MerterModa24’ etkinliğini bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Fişekhane’de gerçekleştirecek. Etkinlikte; moda, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri sergilenecek.

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) geleneksel hale getirdiği ‘MerterModa24’ etkinliğini bu yıl Fişekhane’de gerçekleştirecek. Ticaret Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri ‘Farkındalık’ temasıyla gerçekleşecek etkinlikte; moda, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri sergilenecek. Etkinlikte 15 farklı üniversiteden katılan tasarım bölümü öğrencilerinin projeleri de yarışacak. Türkiye genelindeki tasarım fakültesi öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen etkinlikte öğrenciler, tekstil sektörü ve moda dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelecek.

MESİAD Başkanı Gürbüz Oruç, ‘MerterModa24’ etkinliğinin Türk tekstil ve hazır giyim sektörü adına önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Yalnızca satış veya defileye yoğunlaşmak istemedik. Etkinliğimize tasarımcı öğrencileri de ekledik. Çünkü sektörümüzde ciddi bir tasarımcı açığı var. Bu sayede üniversitelerinin ilgili bölümlerindeki öğrencileri teşvik ederek nitelikli eleman sorununa çözüm arıyoruz” dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Oruç, “Merter Moda Haftası 6 yıldır devam eden bir etkinlik. Bizim ihtiyacımız olan ve tekstilin vazgeçilmezi olan tasarımcılarımızı gün yüzüne çıkarmak. Yaklaşık 20’ye yakın üniversite ile işbirliği yaptık. 70 öğrenci başvurdu, ön elemeden sonra bu sayısı 30’a indirdik. Yarışma sonrası 3 öğrencimize ödül vereceğiz. Birincisi olan öğrencimizi yurtdışında istediği bir üniversitede eğitime göndereceğiz ve tüm masraflarını biz karşılayacağız. Bu etkinlik Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Burada amacımız Merter’in ucuz mal satılmadığı nitelikli ve kaliteli ürünlerin yer aldığı bir merkez haline dönüştürmek. Moda Haftamız’da 20 marka belirledik ve bu 20 markayı ön plana çıkaracağız. Markalaşma yolunca destek vereceğiz. Kısacası parlatacağız. Bu nedenle Merter Moda Haftası gibi etkinlikleri artıracağız” şeklinde konuştu.

“Rusya Laleli’de, biz Ortadoğu’da güçlüyüz”

Oruç, sözlerine şöyle devam etti: “Merter’de ciddi bir potansiyel var. Ortadoğu’da ciddi bir marka bilinirliğimiz var. Laleli ve Osmanbey Rusya’da güçlü ise biz de Afrika, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler ’de çok iyi biliniyoruz. Keza Rusya ve Ukrayna’da da artık Merter ürünlerini görmek mümkün. EMEA Bölgesinde marka değeri oluşturduk ve devam ediyoruz.

“Günde 2 milyon ürün 70 ülkeye gidiyor”

Bavul ticareti format değiştirmeye başladı. Teknoloji gelişiyor. Önceden müşteriler fiziki olarak Merter’e geliyordu. Şimdi sattığımız ürünlerin yüzde 50’sini telegram ve whatsapp üzerinden yapıyoruz. Müşteri buraya gelmeden direkt sipariş veriyor. Bunu hala e-ihracata sokamadık ancak bakanlıklarla görüşmelerimiz sürüyor. Günde 2.5 milyon adet mal üretiyoruz. Bunun 2 milyon tanesini bavul ticareti yoluyla 70 ülkeye yolluyoruz. Son yıllardaki savaşlar ticaretimizi etkiledi. Rusya- Ukrayna, Ortadoğu, Filistin ve İsrail savaşı dahi bizi etkiledi. İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik ama Filistin’e hala mal gönderiyoruz. Genel anlamda tekstilde bir sorun var ancak biz Merter olarak bu sorunu çözmek için en çok çabalayan merkezlerden biriyiz.”

17 Eylül’de genç tasarımcılar yarışması olacak, burada başarılı öğrenciler ödüllendirilecek.

18 Eylül’de ise Merter karma defilesi yapılacak. Karma defileler; Merter’in tanınmış firmalarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Profesyonel ve tanınmış isimlerin sunuculuğunu üstlendiği defilelerde, firmaların koleksiyonları ünlü yerli ve yabancı modeller tarafından sunulacak. Organizasyon 22 Eylül’e kadar devam edecek.

Genç tasarımcılar yarışmasında birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye de 50 bin TL vereceğiz. Birinciye ayrıca eğitim desteği verilecek. Bu eğitim desteği kapsamında, birinci olan öğrenci yurtdışında istediği okulda eğitimini alabilecek. Tüm masraflar MESİAD tarafından karşılanacak.