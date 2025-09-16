Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma bürosunun talimatıyla "Fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.