Genç sanatçı Merve Yılmaz, sürpriz bir çalışmayla müzikseverlerin karşısına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Yeter”i seslendiren Yılmaz, akustik ve remiks olmak üzere iki farklı versiyon hazırladı. Projenin prodüktörlüğünü ise usta sanatçı Metin Özülkü üstlendi.

Müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun unutulmaz hit’lerinden “Yeter”, yıllar sonra Merve Yılmaz’ın sesiyle yeniden hayat buldu. Genç yetenek, sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Attila Özdemiroğlu’na ait şarkı için akustik ve remiks olmak üzere iki farklı versiyon hazırladı.

METİN ÖZÜLKÜ’DEN BÜYÜK DESTEK

Müzik direktörlüğünü ve prodüktörlüğünü usta müzik adamı Metin Özülkü’nün üstlendiği projenin aranjörlüğünü Hasan Çiçek yaptı. Şarkının her iki versiyonuna da klip çekildi. Kliplerin yönetmen koltuğunda ise Volkan Günsür oturdu. Ada Müzik ve Dem’s Yapım etiketiyle yayınlanan “Yeter” yayına girer girmez müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.