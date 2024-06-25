Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mesaiye işçilere simit ikram ederek başladı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın mesaisine işe giden çalışanlara simit ve çay ikram ederek başlaması herkesin içini ısıttı. Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Sabri Çobanoğlu ile birlikte durakta bekleyen işçilere simit ikram eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışanlara kolaylıklar diledi. Ardından, esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Belediye Başkanı Subaşı, vatandaş ve esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında da esnafa bilgi veren Başkan Subaşı, çalışan ve esnafın geçmiş kurban bayramlarını kutladı.

Çalışan ve esnaf da Başkan Subaşı’nın ziyareti ve ikramından duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür etti.