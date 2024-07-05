18 yaşından büyük, son 6 ayda gözlük numaraları 0.50 dioptriden fazla değişmemiş, -9.0 dioptriye kadar miyop ve 6 numaraya kadar hipermetrop ve astigmatı olanlar hastalara Excimer lazer uygulanabiliyor. Bu hastaların yapılan ölçümler sonucunda yeterli kornea kalınlığı olması, şeker romatizma gibi sistemik hastalığı bulunmaması ve gözlerinde başka herhangi bir hastalık olmaması gerekiyor. Keratokonus, katarakt, göz tansiyonu, göziçi iltihabı ve ciddi göz kuruluğu olan hastalara tedavi uygulanamıyor.

Tedavi ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Abdullah Özkırış, “Excimer lazer tedavisinde önemli olan ameliyat öncesi muayenede gözün ameliyata uygun olup olmadığına karar vermektir. Bu yüzden ameliyat öncesi yapılan muayene ve tetkikler önemlidir. Muayenede hastanın göz numaraları belirlenir, kornea kalınlıkları ölçülür, kornea haritası çıkartılır ve kapsamlı bir göz muayenesi yapılır. Göz tansiyonu ölçülür, gözyaşı testi yapılır göz bebeği genişletilerek biyomikroskobik muayene ile ön segment ve retina tabakası kontrol edilir. Bu muayeneler sonucunda herhangi bir patolojik bulguya rastlanılmaz ise ameliyat kararı alınır” dedi.

Özkırış, doğru göze doğru zamanda doğru yöntemle lazer yapıldığında tekrarlama olasılığının çok düşük olduğunu ve nadiren de olsa tekrarlayan vakalarda göze uygunsa 2. kez lazer yapılabileceğini söyleyerek, “Lasik yöntemi en sık uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde Korneanın üst yüzeyinde ince bir tabaka kesilir, kapak şeklinde kaldırılır ve altta kalan kornea yüzeyine Excimer lazer uygulanarak gözdeki kırma kusuru (Miyop,Hipermetrop, Astigmat) düzeltilir. Bu yöntem damla anestezisi ile yapılır ve ağrılı değildir. Bu ameliyatta iğne yapılmaz ve dikiş atılmaz. Lasik yöntemi dışında PRK ve LASEK yöntemleri de vardır. Excimer Lazer tedavisi uygulanan hastalara gerektiğinde başka bir hastalıktan (katarakt, şaşılık, glokom) dolayı başka bir ameliyat uygulana bilir dersek de kesinlikle uygulanabilir. Lazer tedavisi herhangi bir göz rahatsızlığını tedavisine engel değildir. Astigmat da lazerle düzelebilir. Kornea kalınlığınıza bağlı olarak 4-6 D’ye kadar astigmatizma lazer ile düzelebilir. Lazer sonrası gözler açık kalıyor ve görerek gidiyorsunuz. Ancak 2-3 saat yanma batma ve sulanma ve ağrı olabiliyor. Lazer olanlar katarakt ameliyatı da olabilir. Lazer göz ile ilgili herhangi bir ameliyatın yapılmasına engel değildir. Lazerden 3 gün sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Ancak deniz, havuz ve kaplıca gibi genel kullanıma açık sulara ise 20-30 gün girmemeniz gereklidir. Gözü uygun olan hastalar için excimer lazer konusunda uzman ve ehil kişilere ameliyat olurlarsa kendi gözleri ile görmek hiç de uzak bir hayal değil” dedi.