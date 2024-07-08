Küreselleşen dünyada yabancı dil bilmek büyük önem taşırken giderek daha uluslararası bir sürece giren iş dünyasında da rekabet avantajı ve iş imkanlarında çeşitlilik getiriyor. Bu çerçevede sağlık, hukuk, denizcilik sektörlerinden birçok kişinin mesleki yabancı dil eğitimine ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Küreselleşen dünyada, yabancı dil bilmek giderek önem kazanırken eğitimciler, mesleki noktada yabancı dil eğitiminin büyük katkılar sunduğuna dikkat çekiyor. Giderek daha uluslararası bir sürece giren iş dünyasında rekabet noktasında avantaj sağlamanın yanı sıra birçok meslek grubundaki vatandaşlar, kariyerini yurt dışında sürdürmek, yabancı ortaklıklar oluşturmak ve iş birliklerini artırmak gibi nedenlerle mesleki yabancı dil öğrenimine yöneliyor. İstanbul Beşiktaş’ta bir dil kursunda yöneticilik yapan Elif Alphan da eğitim süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Alphan, mesleki yabancı dil eğitiminin kişilere önemli kazanımlar sunduğu ifade ederken son zamanlarda birçok farklı sektörden yönelim olduğuna dikkat çekti.

“İngilizce ihtiyacı bütün sektörlerde"

Kursiyerlerin sektörlerine yönelik planlamalar yapıldığını, kursa başvuran kişilerin yabancı dil bilgisine yönelik değerlendirmelerin ardından kişilere yönelik programlar oluşturulduğunu söyleyen kurs yöneticisi Elif Alphan, “Son zamanlarda yurt dışına ticaret hacmi oldukça arttı, bundan kaynaklı artık insanların da dil ihtiyacı doğmakta. İngilizce tabi ki başta, Rusça ikinci planda geliyor. İtalyanca, İspanyolca gibi farklı diller de aynı şekilde şu anda revaçta. Şu an ağırlıklı olarak sağlık sektörü biraz ön planda, mesleki hayatlarını yurt dışında devam ettirmek isteyen kişiler genellikle sağlık sektöründe oluyorlar. Bunun dışında satış pazarlama, aslında bir İngilizce ihtiyacı bütün sektörlerde doğmakta. Denizcilik, hukuk, yazılım İngilizcesi yine bu sektörler arasında yer alıyor. Mesleki İngilizce dediğimiz noktada burada tamamen profesyonel İngilizce adını veriyoruz çünkü vermiş olduğumuz eğitim tamamen sektörün ihtiyacına yönelik. Bazen departmanlara yönelik dahi hızlı bir şekilde aksiyon alabilmek adına ihtiyacımız olan kelimeleri ön plana aldığımız bir müfredat sistemi şeklinde ilerletiyoruz. Sürecimiz bireysel olarak planlanıyor. Gelen bir kişinin öncelikle İngilizce için alt yapısını tespit etmiş oluyoruz. İhtiyacına ve hedefine yönelik bir özel program çıkarıyoruz. ’3 ay içerisinde şu noktaya gelmem gerekiyor’ diyorsa, ona yönelik olarak bir program çıkarmış oluyoruz. Alt yapı olarak bizler ilkokuldan başlayıp üniversite sürecine kadar genel İngilizcenin altında ezilen bir sürecin içinde kalmış oluyoruz. Bunun dışına çıkabilmek için kendi hedefinizi tamamen net bir şekilde belirlemiş olmamız gerekiyor. Akademik düzeyde mi, mesleki hayatımda mı kullanmak istiyorum yoksa sadece gündelik İngilizce’ye mi ihtiyacım var? Kişiler kendi kafalarındaki önyargıları yıkabildikleri süre boyunca rahatlıkla öğrenebilecekleri sürece girmiş oluyorlar. Bizim burada vermiş olduğumuz eğitimin formatında bütün gramer konularını beraber en baştan başlayalım, devam edelim gibi bir format kesinlikle yok” dedi.

“Profesyonelleşmeniz, globalleşmeniz lazım”

Kursta hukuk alanına yönelik dil eğitimi aldığını söyleyen AcademicIST Kursiyeri Avukat Adil Sakçalı, “Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Yurt dışından müvekkillerim oluyordu, anlık cevap vermem gereken sorular, gönderdikleri belgeler, kontratlar oluyordu. Direkt hızlı bir şekilde cevaplayamıyordum. Bu yüzden de İngilizce öğrenmem gerektiğini fark ettim. Arkadaşımla konuştuğum zaman İngilizcesi çok güzeldi, belgelerimi ona gönderiyorum, nerede öğrendiğini sorduğum zaman bana bu kurumu tavsiye etti. Daha profesyonelleşmeniz, globalleşmeniz lazım. Özel hukukla uğraşıyorum, artık ticaret de globalleşti, Türkiye’deki insanlar dünyanın her tarafından insanlarla ticaret yapıyorlar. Ortak dil olarak da İngilizce kullanılıyor. Bilmediğiniz zaman hem müvekkillerinize yardım etmek hem de mesleki tatmin açısından bir başarıya ulaşmanız da mümkün olmuyor. Benimle burada ilgilenen hocalarımızın hepsi hukuk diline çok hakimdi. Herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Eğitimler için gelen insanlara büyük katkılar sağlıyordur”

İngilizce öğretmenliği okuduğunu kursa kendini geliştirmek amacıyla geldiğini söyleyen kursiyerlerden Nebi Karamahmutoğlu, “İngilizce öğretmenliği okuyan birisi olarak günümüzde şöyle bir şey var; yeni mezunlara iş fırsatları biraz kapalı diyebilirim, işverenler daha çok deneyim arıyor. Bu yüzden ben de henüz 1’inci sınıfı yeni bitirmiş olsam da hem öğretmenleri gözlemlemek hem deneyim kazanmak, cv’mi zenginleştirmek sebebiyle buradayım. Gözlemlediğim; mesleklere yönelik, mesela denizcilere yönelik dil eğitimi var, uzmanı bir isimle çalışıyorlar. Bu muhakkak bu eğitimler için gelen insanlara büyük katkılar sağlıyordur” dedi.