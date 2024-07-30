İş dünyasına yön veren liderler MESS'in “Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et” temasıyla düzenlediği etkinlikte panellerde buluştu. Ali Y. Koç, Ali Sabancı, Ali Kibar panellerde bir araya geldi .İSTANBUL (İGFA) - "Yeni Nesil Sendikacılık" anlayışı ve "Ben değil Biz" yaklaşımıyla çalışan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ‘Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et’ etkinliğinde üyeleri ve iş dünyası ile bir araya geldi. Etkinlikte, sanayinin bugünü ve geleceği değerlendirildi.

Buluşmada, zorlu dönemlerden hep birlikte el ele verilerek çıkmanın mümkün olduğunu vurgulayan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ülkemizin küresel değer zincirinde ileriye taşınması, gençlere istihdam sağlanması, ortak refahın ve sürdürülebilir finansal istikrarın temin edilmesinin önemine değindi.

Buluşma kapsamında düzenlenen panellerde bu günkü zorlu dönemi yönetmek için neler yapılması gerektiğine dair somut aksiyonlar, geleceğe yönelik tavsiyeler işlendi.

“İş Dünyasında Realist Yaklaşımlar” panelinde; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Esas Holding ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar yer aldı.

Panelde bir araya gelen duayen isimler, ülkemizin potansiyeline olan inançlarının altını çizerek geleceğe yönelik somut adımları, odaklanılması gereken konuları ve fırsatları değerlendirdi.

“Bugünün Değişimi, Geleceğin Dönüşümü" panelinde ise Vodafone CEO’su Engin Aksoy, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgen, SAP Yönetici Direktörü Sn. Uğur Candan, IBM Türkiye Genel Müdürü ve Teknoloji Lideri Işıl Kılınç Gürtuna konuşmacı olarak yer aldı. Teknoloji ve sürdürülebilirlik ilişkisinin ele alındığı panelde iş dünyasında geleceğe yönelik teknolojiler ve sürdürülebilirlik başlıklarında somut örnekler paylaşıldı.

“Dün, Bugün, Yarın: Ekonominin Rotası” başlıklı panelde Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, Borusan Holding CFO’su Barış Kökoğlu, Eczacıbaşı Holding Ekonomik Araştırmalar Müdürü Eralp Denktaş, Yıldız Holding CFO'su Fahrettin Ertik, Sabancı Holding Muhasebe, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Şerafettin Karakış konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde küresel ekonomi ve ülkemiz ekonomisinin güncel durumu ve geleceğe yönelik beklentileri paylaşıldı.