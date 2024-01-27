Sosyal medya hesabı X üzerinden hava raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 il için kar yağışı uyarısı yaptı.

Ayrıca Meteoroloji paylaşımında vatandaşlara ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ ESMESİ BEKLENİYOR

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”