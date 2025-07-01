Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı’ndaki modern sağlık merkezinde çocuklara sünnet hizmeti veriliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’ndaki Sağlık Merkezi’nde verilen ücretsiz sünnet hizmetlerinde okulların kapanmasıyla büyük yoğunluk yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Merkezi bünyesinde sunduğu sünnet hizmetiyle hem ailelere ekonomik açıdan destek sağlıyor hem de çocuklara güvenli ve hijyenik bir ortamda sünnet hizmeti sunuyor.

ÜCRETSİZ VE GÜVENLİ SÜNNET HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi Sünnet Kliniği’nde görevli Dr. Ömer Şinasi Üstün, kliniğin hem sağlık standartlarına uygun şekilde tasarlandığını hem de çocukların konforu gözetilerek işlemlerin özenle yapıldığını belirterek, “Sünnet işlemleri, uzman ekipler tarafından tamamen steril koşullarda gerçekleştiriliyor. Ailelerden aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Hizmetin ücretsiz olması ekonomik açıdan destek sağlarken, hijyen ve güvenlik konusunda da ailelerin içi rahat ediyor” dedi.

STERİL ORTAMDA SÜNNET İŞLEMİ

Sünnet hizmetlerinin işleyişi hakkında da bilgi veren Dr. Üstün, “Vatandaşlarımız öncelikle randevu alıyor. Çocuklarımızı öncelikle muayene ediyoruz. Sağlık açısından uygunluklarına göre işlemleri planlıyor ve aileye uygun bir tarih belirliyoruz. Belirlenen günde steril ortamda sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından aileleriyle birlikte çocukları evlerine gönderiyoruz. Sünnet sonrası bakımın takibi için de 15 gün sonra kontrollerini tekrar yapıyoruz” diye konuştu.

3 BİN ÇOCUĞA SÜNNET HİZMETİ VERİLDİ

Sünnet hizmetlerine olan talebin özellikle yaz aylarında yoğunlaştığını vurgulayan Dr. Üstün, “Okulların kapandığı bu dönemde, özellikle 6-12 yaş grubundaki çocuklar için talep oldukça fazla. Okullar açıkken ise daha çok 0-3 yaş aralığındaki bebeklerimizin sünnetlerini yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 bine yakın çocuğumuz bu hizmetten yararlandı” dedi.

ÖZEL HASTANE STANDARTLARINDA BİR ORTAM

Çocuklarını sünnete getiren Hatice Celep, Büyükşehir Belediyesi’nin sünnet hizmetinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu hizmetten yaklaşık bir yıl önce yakınım aracılığıyla haberdar oldum. Daha önce büyük oğlumun sünnetini hastanede yaptırmıştım, ancak buranın hijyen ve konfor açısından hastane standartlarında olduğunu söylediler. Gerçekten de Antalya’ya yakışır modern ve temiz bir ortam. Küçük oğlum ana sınıfına gidiyor, bu nedenle okullar kapandıktan sonra başvurumuzu yaptık. Randevu süreci oldukça hızlıydı, yoğunluk olmasına rağmen 15 gün içinde sünnet işlemi gerçekleştirildi. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu hizmet, birçok değerli çalışmasından sadece biri. Bu imkânı sağladığı için Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.