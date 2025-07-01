İZMİR (İGFA) - Bornova Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşte, engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar bizzat deneyimlendi.

Yürüyüş, Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu’ndan başlayarak sokak ve kaldırımlarda devam etti. Etkinliğe Başkan Eşki'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş de katıldı. Görme ve ortopedik engelli bireylerle birlikte yürüyen ekip, erişim noktalarında yaşanan sorunları birlikte tespit etti.

“Hayalleri dinledik, ilk adımı birlikte attık”

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş de süreci:

“Bundan birkaç ay önce engelli bireylerimizin öğretmenleri bize ulaştı ve daha erişilebilir bir yaşam için hayallerini anlattılar. Biz de bu hayallerin peşinden gittik. Belediye Başkanımızla birlikte ilk adımı atarak onların yaşadıkları zorlukları yerinde gözlemledik. Kent Konseyi olarak her zaman engelli bireylerin yanında olacağız.” sözleriyle anlattı.

Çözüm odaklı adımlar atılacak

Yürüyüşün sonunda, Başkan Ömer Eşki, bölgede yapılması planlanan yol ve kavşak düzenlemelerinde, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak iyileştirmelerin öncelikli olarak hayata geçirileceğini vurguladı. Belediye bürokratları da sahada edindikleri gözlemleri ilgili projelere dahil edeceklerini belirtti.