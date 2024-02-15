Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre, sabah saatlerinde Bursa'da en düşük hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli yağmur etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 10 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde yağmur, İnegöl'ü etkisi altına alacak. En yüksek sıcaklık ise 8 seviyelerinde seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ